Родченков пришел на встречу с сенаторами США в балаклаве

Григорий Родченков - бывший руководитель Московской антидопинговой аудитории, рассказавший о российской государственной программе допинга в спорте - встретился в пятницу в Вашингтоне с американскими законодателями - членами Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинкская комиссия).

Согласно официальному пресс-релизу о встрече, речь на ней шла не только о допинге, но и о "коррупции в международных спортивных федерациях", а также об "угрозе, которую Россия представляет для США".

Во встрече участвовали сенаторы Кори Гарднер и Бен Кардин. На фотографии со встречи, распространенной в Интернете, Родченков сидит за столом в темных очках и балаклаве, скрывающей большую часть его лица.

Сенатор Кардин после встречи заявил, что Родченков, который недавно изменил внешность, опасается за свою жизнь, что, по словам сенатора, оправданно после отравления в Великобритании бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.