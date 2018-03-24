Консул: осужденный в России украинец Сизонович подвергался пыткам

Осужденный в России по обвинению в терроризме гражданин Украины Алексей Сизонович, по его словам, подвергался пыткам. Об этом Сизонович рассказал консулу Украины в Новосибирске Диане Ивановой. Консул впервые за полтора года встретилась с осужденным - сообщает украинская служба Радио Свобода.

По словам консула, Сизонович рассказал ей о том, что его сильно били и пытали электрическим током после задержания в Ростове-на-Дону. Сейчас у осужденного стойкие головные боли и другие проблемы со здоровьем.

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове 31 июля 2017 года приговорил Сизоновича к 12 годам лишения свободы и штрафу. Суд признал его виновным в подготовке терактов в Ростовской области. Задержан он был в августе 2016 года, свидетелями по его делу выступали, в том числе, представители так называемой Луганской народной республики.