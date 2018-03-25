Российский гонщик Сергей Сироткин сошел с трассы во время своей первой гонки в "Формуле-1". Это произошло во время Гран-при Австралии.

В квалификации Сироткин показал 19-е время, но на шестом круге самой гонки сошел с трассы. Причиной этого, предположительно, стала техническая неисправность болида – россиянин сообщил команде о проблемах с тормозами.

Гран-при Австралии выиграл Себастьян Феттель на болиде команды "Феррари". Вторым к финишу пришел Льюис Хэмилтон, выступающий за "Мерседес".

Сироткин в настоящее время является единственным российским пилотом, который участвует в "Формуле-1". Он выступает за британскую команду "Уильямс". Ранее в "Формуле-1" выступали россияне Виталий Петров и Даниил Квят.