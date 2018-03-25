В США отменили установку памятника советским летчикам

Власти города Элизабет-Сити в американском штате Северная Каролина отклонили план установки памятника погибшим там советским воинам – участникам сверхсекретного проекта "Зебра" времен Второй мировой войны.

В рамках проекта около 300 советских летчиков прошли обучение методам обнаружения и уничтожения немецких подводных лодок. На предполагаемом месте установки памятника после взлета ночью разбился направлявшийся в СССР гидросамолет, на борту которого находились четверо советских и один канадский авиатор. Все пятеро погибли. Обелиск, состоящий из трех фигур, символизирующих американских, советских и британских летчиков, был призван увековечить память участников "Зебры".

Идея строительства принадлежала совместной американо-российской комиссии по делам военнопленных и пропавших без вести. Минобороны России готово было взять на себя финансирование строительства монумента весом 25 тонн и высотой 4 метра; предполагалось, что Элизабет-Сити оплатит работы по благоустройству сквера, в котором планировалось установить монумент. Однако в обстановке резкой эскалации напряженности в американо-российских отношениях горсовет Элизабет-Сити 5 голосами против 3 постановил, что не будет подписывать меморандум о взаимопонимании с российской стороной.

В прежнем составе муниципальные власти единогласно утвердили начало проекта в мае 2017 года, причем три депутата, голосовавших на сей раз "против", первоначально голосовали "за". "Мы живем в тревожные времена", - заявила на собрании депутат Анита Хаммер. - "Я понимаю, речь идет о том, чтобы почтить память воинов, павших в мировой войне. Я знаю, в России есть могилы американцев, погибших на той войне. Но времена тогда были другие".



Один из коллег Хаммер высказал опасение, что русские, мастера в области кибервойны, могут вмонтировать в памятник электронные устройства, способные нарушить работу интернета или сети электроснабжения расположенной в городе крупнейшей в США базы береговой охраны