Самолеты ВВС Израиля нанесли удар по позициям ХАМАС в Газе

Израильские самолеты в ночь на воскресенье нанесли удар по позициям ХАМАСа в Газе после того, как палестинцы организовали рейд на юг Израиля. Об этом представилель вооруженных сил Израиля сообщил в воскресенье. "ВВС Израиля нанесли удар по террористическим целям, находящимся в комплексе, принадлежащем террористической организации ХАМАС в Рафахе, на юге сектора Газа", - говорится в заявлении.

Палестинский источник в Газе сообщил, что самолеты нанесли удар по базе вооруженного крыла ХАМАС, бригады Эззедин аль-Кассама. Однако жертв нет. Только разрушения.

Удар Израиля произошел после того, как четыре палестинца, "несущие бутылки с огнеопасным материалом", в субботу вечером нарушили границу сектора Газа возле кибуца Киссуфима, сообщает израильская газета "Гаарец" со ссылкой на представителей военных. Они попытались сжечь тяжелую технику, используемую для работы на границе, сообщила пресс-секретарь армии Израиля агентству Франс-пресс.

Машина была повреждена, но не загорелась, и нападавшие скрылись в Газе. "Инцидент, произошедший вчера, является одним из многих серьезных инцидентов в районе стены безопасности", - говорится в заявлении.

Израиль считает ХАМАС, который контролирует сектор Газа, ответственным за все нападения. В прошлом месяце произошел самый серьезный всплеск столкновений со времени войны между Израилем и ХАМАС в 2014 году. После того, как в результате взрыва бомбы, было ранено четыре израильских солдата в районе разделительной стены 17 февраля, Израиль нанес удары по 18 объектам ХАМАС двумя волнами воздушных ударов.