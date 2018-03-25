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В Белоруссии в "День Воли" задерживают оппозиционных активистов

Задержания на "Дне Воли" в Минске, 25 марта 2018 г.

В Минске в день столетия провозглашения независимости Белорусской Народной Республики – "День Воли" – задержаны десятки гражданских активистов.

Всего, по оценкам корреспондента Радио Свобода, в милицию попали более 70 человек. Они собирались провести шествие в центре Минска. Инициатором несогласованной акции выступал оппозиционер Николай Статкевич. В настоящее время он также находится в милиции. Кроме этого, как сообщает Белорусская служба Радио Свобода, задержания сторонников Статкевича проходят и в других городах Белоруссии.

Белорусские оппозиционные активисты ежегодной отмечают "День Воли" акциями протеста, во время которых почти всегда проходят массовые задержания.

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