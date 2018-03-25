Четверо детей погибли при пожаре в торговом центре в Кемерове

В Кемерове четверо детей погибли при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня". Еще девять человек, в числе которых двое несовершеннолетних, госпитализированы. Один из пострадавших, пытаясь спастись, выпал с третьего этажа.

По данным МЧС, возгорание, причина которого пока неизвестна, произошло на четвертом этаже торгового центра, где находился кинотеатр и детские игровые площадки. Из здания были эвакуированы около 200 человек. Тушение пожара продолжается.

Некоторые очевидцы утверждают, что во время возгорания в торговом центре не сработала пожарная сигнализация. Следственный комитет после гибели детей возбудил уголовное дело. Собственную проверку начала прокуратура Кемеровской области.