В Кемерове продолжается сильный пожар в торговом центре

В Кемеровской области введён режим чрезвычайной ситуации – в связи с крупным пожаром в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня". По официальным данным, погибли пять человек. Однако, родственники не могут связаться еще со многими своими близкими, которые могли оказаться в помещениях, блокированных огнём и дымом.

Некоторые источники отмечают опасность обрушения конструкций здания. Эвакуация людей проведена и из соседних строений.

Meduza сообщила, что в момент возгорания пожарная сигнализация не сработала. Из-за этого некоторые посетители оказались отрезаны от выходов, и им пришлось выпрыгивать из окон либо забираться на крышу.