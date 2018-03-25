В Кемерове десятки человек пропали при пожаре в торговом центре

В сгоревшем ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово пропали до 35 человек, в том числе 19 детей, передает ТАСС со ссылкой на сотрудников МЧС.

По официальным данным на вечер воскресенья, погибшими числятся пять человек: трое детей и двое взрослых. Около 21 часа московского времени, МЧС объявило о "локализации" пожара.

Ранее в пресс-службе регионального управления МВД сообщили, что найдены живыми трое детей, которые считались пропавшими при пожаре.

По имеющейся информации, пожарная сигнализация не сработала и общая эвакуация не проводилась. По официальным данным, из здания были эвакуированы сто человек, ещё 20 были спасены. Остальные посетители торгового центра, которых, в выходной день могло быть много, по всей вероятности, покинули здание самостоятельно.