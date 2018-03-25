Впервые совершён беспосадочный полёт из Перта в Лондон

Самолет, совершивший первый беспосадочный рейс между Австралией и Британией, успешно приземлился в лондонском аэропорту Хитроу.

Лайнер авиакомпании Qantas Airlines преодолел 14 500 километров приблизительно за 17 часов. Авиакомпания использовала самолет Boeing 787-9 Dreamliner, который расходует вдвое меньше топлива, чем Boeing 747. Как сообщает Би-би-си, перелет - часть амбициозного плана Qantas по введению сверхдлинных рейсов в свое расписание.

Глава Qantas Алан Джойс назвал новый рейс переломным. Выступая перед первым полетом, он напомнил, что самые первые рейсы Qantas между Австралией и Британией – их называли kangaroo route ("путь кенгуру") - занимали четыре дня и включали в себя семь остановок.

Самолет с 200 пассажирами и 16 членами команды на борту вылетел из Перта в 18:50 минут по местному времени в субботу. Чтобы сделать столь длинный перелет более комфортным, в самолете обеспечивается улучшенное качество воздуха и низкий уровень шума в кабине.