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Кемерово: около 70-ти человек, вероятно, стали жертвами пожара

Пожар в кемеровской торговом центре, 25 марта 2018

Почти 70 человек числятся пропавшими без вести при пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове, сообщили ТАСС в воскресенье в оперативном штабе пожаротушения.

"Количество пропавших без вести при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" выросло до 69 человек, 40 из них - дети", - сказал представитель оперативного штаба.

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