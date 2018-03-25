Кемерово: около 70-ти человек, вероятно, стали жертвами пожара

Почти 70 человек числятся пропавшими без вести при пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове, сообщили ТАСС в воскресенье в оперативном штабе пожаротушения.

"Количество пропавших без вести при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" выросло до 69 человек, 40 из них - дети", - сказал представитель оперативного штаба.