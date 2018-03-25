Умер Руслан Гелисханов, ветеран Русской службы Радио Свобода

В США умер бывший руководитель Русской службы Радио Свобода Руслан Гелисханов. Он работал на Радио Свобода с 1974 года, сначала в Мюнхене, с 1995 года – в Праге. С 2012 года занимал пост временно исполняющего обязанности директор Русской службы.

Руслан Гелисханов – сын ветеранов радиостанции, начавших работать в 1953 году. Он родился в 1947 году в Мюнхене, изучал в Мюнхенском университете биологию и ветеринарную медицину. Был помощником по продукции директора радио "Свобода", а затем – президента РС/РСЕ. С переездом в Прагу вернулся в Русскую службу РС.

Он разделял успехи и трудности своих коллег, был вместе с ними в кризисные дни, когда определялась судьба редакции, её будущие проекты.