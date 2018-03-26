В Кемерове число жертв пожара превысило 50, 11 числятся пропавшими

В торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове, где в воскресенье произошёл пожар, погибли, по уточнённым данным, 53 человека. 11 человек, согласно заявлениям родственников, числятся пропавшими без вести. Об этом ТАСС сообщили в оперативном штабе по чрезвычайной ситуации. Информацию о 53 погибших подтвердили в Следственном комитете. Пострадали 48 человек. 12 пострадавших находятся в больницах, из них двое тяжелых, в том числе – один ребёнок. Ранее Следственный комитет России сообщал о девяти погибших детях.

Похороны погибших пройдут за счет областного бюджета. Семьи жертв получат по одному миллиону рублей, сообщил губернатор Кузбасса Аман Тулеев у которого также погибла 11-летняя родственница.



В оперативном штабе сообщили, что пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове ликвидирован, очагов открытого огня не осталось, начался разбор завалов. Спасатели и пожарные проверили все помещения торгового центра, в которые есть доступ, но людей там не обнаружили, сообщили ТАСС в оперативном штабе.

Пока нет официальной информации о причинах пожара. Среди версий, которые со слов представителей МЧС приводили различные СМИ - неисправность электропроводки, шалость с огнем, умышленный поджог.



Вице-губернатор Кемеровской облати Владимир Чернов ранее заявил, что пожар в торговом центре начался в детском батутном зале из-за того, что кто-то принес в помещение зажигалку. Позже сообщалось, что очаг возгорания мог находиться в кинотеатре. Возбуждено уголовное дело. Задержаны для допроса четыре человека, в том числе - владелица торгового центра Надежда Судденок.

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд выразил соболезнования России в связи с пожаром в торгово-развлекательном центре в Кемерове.