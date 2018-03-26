В Ташкенте открылась международная конференция по Афганистану

В столице Узбекистана Ташкенте открывается международная конференция по Афганистану. Ожидается, что в мероприятии примут участие представители более 20 стран, в том числе из США, Европейского Союза, Пакистана, Ирана, Китая, России и пяти стран Центральной Азии.

На конференции будут обсуждаться афганский мирный процесс, а также борьба с терроризмом, борьба с наркотиками и региональное сотрудничество. Ташкентская конференция проходит по случаю объявленной 28 февраля в столице Афганистана инициативы, согласно которой президент Афганистана Ашраф Гани предложил мирные переговоры с талибами без предварительных условий.

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Томас Шэннон 26 марта посетит Ташкентскую конференцию по Афганистану, а также планирует встретиться с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым во время его трехдневной поездки в регион.

Государственный департамент заявил, что Ташкентская конференция "будет основываться на прогрессе, достигнутом на Кабульской конференции 28 февраля, в продолжении демонстрации международной поддержки мирного политического урегулирования в Афганистане".

Международная конференция высокого уровня по безопасности в Афганистане получила название "Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное сотрудничество" и созвана по инициативе Мирзиёева.