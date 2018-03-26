Кемерово: полиция нашла живыми пятерых, считавшихся пропавшими

В Кемерове полиция нашла живыми пять человек, которые считались пропавшими без вести при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня". Об этом сообщает Главное управление МВД по Кемеровской области. .Как выяснилось, они не находились на месте трагедии.

Данные о количестве погибших разнятся. Следственный комитет подтвердил гибель 56 человек, сообщает РИА Новости. Ранее ТАСС со ссылкой на данные из штаба сообщил о 53 погибших. 11 человек, согласно заявлениям родственников, числятся пропавшими без вести. Пострадали 48 человек. 12 пострадавших находятся в больницах, из них двое тяжелых, в том числе – один ребёнок. Ранее Следственный комитет России сообщал о девяти погибших детях.

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове начался днем 25 марта. К утру понедельника пожар был ликвидирован, очагов открытого огня не осталось, начался разбор завалов. Крыша торгового центра обрушилась почти на всей площади пожара, заявили в региональном управлении МЧС.



Пока нет официальной информации о причинах пожара. Среди версий, которые со слов представителей МЧС приводили различные СМИ - неисправность электропроводки, шалость с огнем, умышленный поджог. По свидетельствам очевидцев, пожарная сигнализация не сработала, и сотрудники торгового центра сами оповещали людей о пожаре.

Возбуждено уголовное дело. Задержаны четыре человека.