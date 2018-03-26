Активисты подали заявку на митинг "За чистый воздух!" 7 апреля

Представители московских и подмосковных общественных организаций подали в мэрию уведомление о проведении 7 апреля в Москве митинга "За чистый воздух, за благоприятную экологию! Против "мусорной" мафии!". Об этом сообщил в твиттере координатор движения "Левый фронт" Сергей Удальцов.

Активисты будут настаивать на проведении референдумов за отказ от технологии мусоросжигания и переходе к раздельному сбору мусора. Провести акцию они планируют в центре Москвы, на Площади Революции, говорится в уведомлении.

На прошлой неделе десятки школьников в подмосковном Волоколамскеобратились к врачам за помощью в связи с ухудшением состояния здоровья. Жители и врачи города связывают это с выделением "мусорных газов" на полигоне "Ядрово", расположенном в нескольких километрах от городской черты. При этом Роспотребнадзор не нашел превышений нормы по содержанию вредных веществ в атмосфере. Жители Волоколамска требуют закрыть мусорный полигон "Ядрово". Они жалуются на неприятный запах и несколько раз устраивали митинги, а также пытались перекрыть въезд на свалку. В субботу в Волоколамске прошли новые акции протеста. Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее пообещал закрыть свалку это на этой неделе.