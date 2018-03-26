СМИ: в Москве умер основатель "МММ" Сергей Мавроди

Основатель акционерного общества "МММ" Сергей Мавроди умер в Москве на 63-м году от сердечного приступа. Об этом в понедельник сообщили российские СМИ.

Мавроди известен как создатель одной из крупнейших "финансовых пирамид" в истории России, от деятельности которой пострадали более 10 миллионов человек.

Также в середине 90-х годов предприниматель был избран депутатом Государственной думы, но незадолго до выборов 1996 года его лишили мандата и объявили в розыск по делу о мошенничестве, связанному с "МММ", и еще по ряду обвинений.

Мавроди арестовали в 2003 году, судебный процесс длился около четырех лет. Предпринимателя признали виновным в мошенничестве и осудили на 4 с половиной года. Потерпевшими по этому делу были признаны более 10 тысяч человек.

Сергей Мавроди опубликовал несколько книг и писал сценарии к кинофильмам и сериалам. Он также возродил "МММ", развернув его деятельность в Африке, объявлял о создании одноименной партии на Украине, пытался вмешаться в выборы Координационного совета российской оппозиции в 2012 году, а незадолго до президентских выборов 2018 года заявил, что хочет в них участвовать.