Порноактриса заявила, что ей угрожали, заставляя молчать о связи с Трампом

Американская порноактриса Сторми Дэниелс подала в суд, требуя признать недействительным заключенное ею соглашение о неразглашении информации в отношении президента Дональда Трампа. Дэниелс, утверждающая, что у нее был роман с Дональдом Трампом до того, как он был избран президентом, выступая в программе "60 минут" на телеканале CBS News, заявила, что получала угрозы, когда пыталась рассказать свою историю. По ее словам, которые цитирует Голос Америки, она приняла деньги, переданные через адвоката Трампа, в качестве платы за молчание, поскольку опасалась за свою семью.

Сторми Дэниелс, чье настоящее имя Стефани Клиффорд, в воскресном интервью рассказала, что она шла на занятие по фитнесу с ее дочерью-младенцем, когда к ней подошел незнакомец. "Ко мне подошел какой-то парень и сказал: "Оставь Трампа в покое. Забудь обо всем!", – рассказала Дэниелс журналисту Андерсону Куперу.

"Потом он наклонился, посмотрел на мою дочь и сказал: Какая красивая маленькая девочка. Будет жаль, если что-то случится с ее мамой. После этого он ушел", – добавила она.

Инцидент произошел на парковке в Лас-Вегасе в 2011 году, вскоре после того, как она попыталась продать историю о ней бульварному журналу. Дэниелс сказала, что после этого случая страхи не покидали ее несколько лет, поэтому она считает, что поступила правильно, когда приняла от адвоката Трампа Майкла Коэна 130 тысяч долларов в качестве платы за молчание.

По словам Дэниелс, после того, как о выплате сообщила газета Wall Street Journal, она солгала, подписывая заявление о том, что у нее не было никаких отношений с Трампом. Когда Купер спросил ее, почему, она ответила, что ее запугали.

Рассказ Дэниелс стал новой проблемой для Трампа после интервью, которое дала CNN на прошлой неделе бывшая модель журнала Playboy Карен Макдугал, рассказавшая о любовной связи с Трампом, которая, по ее словам, началась в 2006 году и продолжалась десять месяцев. Макдугал подала в суд, требуя признать недействительным соглашение о неразглашении информации, которое она подписала за несколько месяцев до выборов 2016 года, за что ей заплатили 150 тысяч долларов.

Обе женщины утверждают, что их отношения с Трампом начались в 2006 году и завершились в 2007 году, и что им заплатили за молчание за несколько месяцев до президентских выборов 2016 года. Представители Трампа отвергают заявления Макдугал и Дэниелс, утверждая, что никаких интимных отношений не было, и что Трамп не знает ни о каких выплатах.