Кремль: в графике президента Путина пока нет посещения Кемерова

В графике президента России Владимира Путина пока нет посещения Кемерова, где в результате пожара в торгово-развлекательном центре погибли более 60 человек и около 50 пострадали . Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. В Кремле также пока не комментируют возможность объявления общенационального траура в связи с трагедией в Кемерове.Ранее сегодня власти Кемеровской области объявили в регионе трехдневный траур с 27 марта.

Президент России и его администрация глубоко соболезнуют родственникам погибших на пожаре в Кемерове, сказал Песков и добавил, что Путин перенес на более поздний срок церемонии награждения премиями молодых деятелей культуры, которые Кремль анонсировал ранее.



Соболезнования семьям погибших в результате пожара в кемеровском торговом центре Зимняя вишня" выразили Франция, Турция, Литва. Канцлер Германии Ангела Меркель "потрясена сообщениями о случившемся"и разделяет горе жителей Кемерова, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт. Соболезнования родным жертв трагедии выразил также посол Великобритании в России Лори Бристоу.

Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер написал в твиттере "Опечален трагедией в Кемерове. Мои глубочайшие соболезнования всем, кого это затронуло. Желаю быстрого выздоровления пострадавшим".

Представительство Евросоюза также соболезннует семьям погибших при пожаре.

В торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове в результате начавшегося вчера днем пожара погибли 64 человека. Об этом заявил глава МЧС Владимир Пучков. "64 – это окончательная цифра". Тела шестерых остаются под завалами, сказал министр журналистам, передает РИА Новости. Однако первый заместитель главы МВД Александр Горовой, считает, что число погибших может быть не окончательным, передаёт ТАСС.



Пока нет официальной информации о причинах пожара. Среди версий, которые со слов представителей МЧС приводили различные СМИ, – неисправность электропроводки, шалость с огнем, умышленный поджог. По свидетельствам очевидцев, пожарная сигнализация не сработала, и сотрудники торгового центра сами оповещали людей о пожаре.

Возбуждено уголовное дело. Задержаны четыре человека.