Польша: задержан подозреваемый в шпионаже в пользу Москвы

Польские спецслужбы задержали правительственного чиновника по подозрению в предоставлении России секретов о тактике, которую Варшава планировала использовать, чтобы попытаться заблокировать строительство газопровода "Северный поток-2". Об этом в понедельник сообщает Рейтер со ссылкой на польское правительство.

Станислав Жарын, представитель министра по делам спецслужб, сообщил государственному телеканалу TVP Info, что этот человек был задержан в пятницу и что суд утвердил его содержание под стражей на срок до трех месяцев. Чиновник, который был назван только как Марек В., занимал должность, отвечающую за энергетические проекты, и предоставлял россиянам информацию о том, как Варшава намерена блокировать трубопровод "Северный поток 2".

Польша выступает против строительства газопровода "Северный поток-2", который соединит Россию с Германией через море и позволит Москве перекачивать большие объемы газа на свои основные рынки в Западной Европе, в обход восточных государств, таких как Украина и Польша.

По мнению Варшавы, трубопровод укрепит доминирующее положение "Газпрома" на газовом рынке в Центральной и Восточной Европе, ограничит конкуренцию и увеличит зависимость Европы от российского газа. Польское государственное информационное агентство PAP сообщило, что подозреваемый был в контакте с российскими разведчиками, работающими под дипломатическим прикрытием в российском посольстве в Варшаве.