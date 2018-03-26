Марий Эл: у учительницы, объявившей голодовку, хотят забрать детей

Чиновники из администрации Йошкар-Олы угрожают изъять двух несовершеннолетних детей у учительницы Екатерины Соколовой, объявившей голодовку из-за невыносимых условий труда.

В понедельник представители мэрии пытались попасть в квартиру педагога, сообщает сайт Idel.Реалии со ссылкой на председателя профсоюзной организации "Учитель" в Марий Эл Светлану Белоус.

Одним из поводов для голодовки Соколовой стало решение директора школы, которая снизила ей зарплату с 27 до 15 тысяч рублей. При этом количество учебных часов уменьшилось с 36 до 32. Это не дает учительнице возможности взять подработку.

Екатерина Соколова считает, что директор под предлогом выполнения "майских указов" выделяет премии и надбавки своим знакомым, пишет издание "Версия в Чувашии".