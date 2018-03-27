Путин назвал причиной пожара в Кемерове разгильдяйство

Президент России Владимир Путин прилетел сегодня утром в Кемерово. Он возложил цветы к стихийному мемориалу, созданному жителями у сгоревшего здания торгового центра "Зимняя вишня", в котором два дня назад погибли, согласно официальным данным, 64 человека.

Причиной трагедии президент назвал преступную халатность и разгильдяйство, заявив, что "без денег справку нельзя получить, а за деньги все, что угодно подпишут". "Это ведь не боевые действия, не выброс метана на шахте неожиданный. Люди пришли отдыхать, дети. Мы говорим о демографии и теряем столько людей из-за чего? Из-за преступной халатности, из-за разгильдяйства", – цитируют Путина СМИ.​

Сотни жителей Кемерова устроили стихийный митинг на площади Советов. Они потребовали отставки губернатора Амана Тулеева, который сам на акции не появился. К участникам протеста вышел замгубернатора Кемеровской области Сергей Цивилев. На требования горожан опубликовать полные списки погибших Цивилев попросил сообщать в полицию о родных и знакомых, пропавших после пожара в ТЦ.

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в столице Кемеровской области начался днем 25 марта. По официальным данным Следственного комитета и МЧС, погибли 64 человека, однако очевидцы утверждают, что на самом деле жертв намного больше.