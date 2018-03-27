Бастрыкин: пожарная сигнализация в ТЦ в Кемерове не работала уже неделю

Пожарная сигнализация в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня", где при пожаре погибли более 60 человек, не работала с 19 марта, но никто её починкой не занимался. Об этом заявил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин на совещании в Кемерове, которое провел прибывший в город во вторник утром президент России Владимир Путин.

По словам Бастрыкина, в отличие от пожарной сигнализации, система оповещения работала, но по непонятным причинам охранник торгового комплекса её не включил. "Мы не можем дать этому разумного объяснения, какой-то неподготовленный человек", —сказал глава Следственного комитета.

Ранее сообщалось, что сотрудник частного охранного предприятия, отключивший систему оповещения, когда в торговом центре начался пожар, задержан.

Михаил Ходорковский начал сбор подписей под обращением к президенту Владимиру Путину с требованием провести публичное расследование пожара в кемеровском торговом центре, сообщает "МБХ медиа". Есть серьезные основания полагать, что местные власти и чиновники всех мастей не заинтересованы в проведении объективного расследования, которое вскроет масштабы нарушений и злоупотреблений, приведших к трагедии в Кемерове, —говорится в петиции. По мнению Ходорковского, именно желание скрыть халатность ответственных лиц привело к тому, что торговый центр уже собираются сносить, а с родственников погибших и пострадавших берут подписки о неразглашении.

По последним официальным данным, в результате пожара погибли 64 человека, несколько десятков пострадали. Из 25 опознанных тел 13 – дети.

В Кемеровской области объявлен трехдневный траур. Траур также объявили несколько российских регионов.