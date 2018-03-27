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Пекин не подтверждает, что лидер КНДР побывал в Китае

Пресс-секретарь МИД Китая Хуа Чунинг

Министерство иностранных дел Китая заявило во вторник, что не понимает сообщений агентства Bloomberg, в которых говорится, что в настоящее время в КНР находится северокорейский лидер Ким Чен Ын.

Китай имеет традиционно дружеские отношения с Северной Кореей, добавила пресс-секретарь министерства Хуа Чунинг, выступая на очередном брифинге.

Ранее свидетель Reuters в Пекине сказал, что поезд, в котором, как считается, находилась высокопоставленная делегацию из Северной Кореи, покинул Пекин во вторник.

Дипломатические источники сообщили, что высокопоставленный северокорейский чиновник находился в Пекине в связи с подготовкой "ряда исторических встреч" Ким Чен Ына на высшем уровне.

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