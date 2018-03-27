Узбекистан предложил провести переговоры между Кабулом и талибами

Узбекистан предложил провести мирные переговоры между афганским правительством и талибами. Как отмечают СМИ, это может сделать Ташкент игроком в урегулировании многолетнего конфликта в соседней стране.

"... Мы готовы создать все необходимые условия на любой стадии мирного процесса, чтобы организовать на территории Узбекистана прямые переговоры между правительством Афганистана и талибами," - заявил президент Узбекистана Мирзиёев на конференции в Ташкенте, где присутствовали президент Афганистана Ашраф Гани.

Узбекистан стремится повысить свой международный авторитет в рамках кампании президента Шавката Мирзиеёва по открытию страны с населением 32 миллиона человек и привлечению иностранных инвестиций после десятилетий изоляции и экономической стагнации.



На Ташкентской конференции также присутствовали глава внешнеполитического ведомства ЕС Федерика Могерини и ряд министров иностранных дел, в том числе России, Китая и Турции, но не было представителей талибов.

Мирзиёев пришел к власти в преимущественно мусульманском Узбекистане после смерти в 2016 году авторитарного президента Ислама Каримова, который руководил страной с советских времен.