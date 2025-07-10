"Потемкинские деревни пропаганды". Оккупированная реальность: от Херсона до Мариуполя

Оккупированные территории юга и востока Украины к 2030 году должны выйти на "среднероссийский уровень" жизни, заявил в конце июня российский президент Владимир Путин во время совещания по вопросам социально-экономического развития территорий, которые Россия оккупировала в Украине и теперь называет "своими". По его словам, для этого якобы нужно заново построить или реконструировать объекты образования, культуры, здравоохранения и спорта. Действительно ли Россия развивает оккупированные территории юга Украины? Какова экономическая ситуация в этих регионах? И как политика назначенных Москвой местных властей отличается от той, которая проводилась ранее в аннексированном Россией Крыму?

Во время совещания 30 июня Путин отметил, что, несмотря на "непростую обстановку", уже вроде бы много сделано. По его словам, с 2022 года подконтрольные России власти восстановили и построили почти 23 тысячи различных объектов: жилые дома, школы, больницы, поликлиники, коммунальную и электросетевую инфраструктуру, отремонтировали более пяти тысяч километров автодорог, включая те дороги, которые связали Россию с аннексированным Крымом.

"Это и участок трассы, который стал частью маршрута "Азовское кольцо" – современной автомобильной дороги вокруг Азовского моря, ставшего внутренним морем России. Эта трасса даст хороший импульс развитию Крыма, Севастополя, Краснодарского края, "ДНР", Ростовской, Запорожской, Херсонской областей, дополнительно свяжет все эти регионы, плотнее интегрирует их в транспортную сеть страны", – сказал Путин на совещании.

Он отметил, что надо "обеспечить развитие дорог, жилья и коммунального хозяйства, всей социальной инфраструктуры, создать новые рабочие места с достойными зарплатами", и в целом раскрыть потенциал оккупированных регионов, который он назвал "колоссальным".

"Промышленные, аграрные, логистические, экономические возможности "Донецкой и Луганской народных республик", Херсонской и Запорожской областей – огромны. Они вносили значительный вклад в развитие всей нашей страны и в дореволюционный период, и в советское время. Здесь формировались блестящие научные профессиональные школы, работали высококвалифицированные специалисты. Да, в то время, когда они входили в состав Украины, особенно в последнее десятилетие, конечно, все финансировалось там по так называемому остаточному принципу и приходило в упадок", – заявил он.

При этом Путин вновь назвал захваченные территории "исторически российскими регионами".

Школа для 500 детей вместо 4000

Назначенный Москвой руководитель захваченной Россией части Херсонской области Владимир Сальдо в конце июня сообщил, что до конца этого года планируется освоить 81 млрд рублей. В приоритете вроде бы ремонт школ, больниц, дорог, домов культуры, горячее питание для детей, новые машины скорой помощи, спортплощадки и прочее.

Раньше в таких школах училось около 3,5-4 тысяч детей

Депутат Херсонского областного совета Сергей Рыбалко рассказал проекту Украинской службы Радио Свобода "Новости Приазовья", что заметного восстановления социальных объектов на захваченной российской армией левобережной части региона не происходит. "Никакого восстановления нет, ни о строительстве школ, ни о чем-либо другом и речи быть не может. Если взять, например, крупные населенные пункты, такие как Новая Збурьевка, где проживало около семи тысяч человек, или Чулаковка, Садовое, Великие Копани, то суммарно в этих селах проживало около 15 тысяч человек. Сейчас отсюда возят всех детей в одну школу, где учится приблизительно 450-500 детей. А раньше в таких школах училось около 3,5-4 тысяч детей. Сейчас учащихся в 7-8 раз меньше".

Упадок бизнеса

Вести бизнес на оккупированной части Херсонской области сложно и невыгодно, говорит Рыбалко. По его мнению, из-за этого экономика региона терпит крах.

"Херсонщина – сельскохозяйственный регион. Сейчас сельское хозяйство в полном абсолютном упадке. Разрушение Каховской ГЭС, отсутствие орошения привели к тому, что невозможны животноводство и овощеводство. Отсутствует орошение – значит этот край стремительно превращается в пустыню", – отметил он.

Говорить о том, что на той территории возможно вести бизнес – нонсенс

По его словам, в оккупации еще остаются аграрии, которые арендуют землю у местных жителей, но не имеют средств рассчитаться с ними: "До сих пор не рассчитались за 2024 год. А с таким неурожайным 2025 годом, я думаю, они не рассчитаются ни за 2024, ни за 2025 годы. Соответственно никто не будет работать, поэтому никаких налогов, никакого развития на этой территории не будет", – отметил он. Рыбалко говорит, что для Херсонской области был традиционным средний или мелкий бизнес. Основой аграрной Херсонской области были как раз такие люди. А сейчас в той части области, которая была оккупирована Россией, сложнее всего как раз мелким и средним предпринимателям.

"Путин боится развития среднего класса, он боится людей, которые могут думать самостоятельно. Поэтому они [в России] финансируют только тех, кто на бюджете. Говорить о том, что на той территории возможно вести бизнес – нонсенс. Думаю, что большинство предприятий, которые там еще есть, обанкротятся", – убежден депутат Херсонского областного совета.

Люди уезжают

Там остались пенсионеры и бюджетники

Местное население продолжает уезжать с левобережной части Херсонской области, а жители России туда переезжать не спешат, добавляет Рыбалко. По его данным, это вряд ли будет способствовать развитию региона, как об этом заявляют оккупационные власти. "Молодежь продолжает убегать, отток людей продолжается. На их место из России никто не приезжает, все боятся. Ну, может какие-то совсем оторванные приезжают, но таких отправляют на фронт и поэтому им нет никакого смысла переселяться. Нормальный человек не поедет на территорию, где фактически ведутся боевые действия, и в ситуации, когда рано или поздно эти земли вернутся к Украине. Частной инициативы там не будет. Думаю, что это будут какие-то государственные инициативы, которые обязательно разворуют. Поэтому я не думаю, что там что-то возможно развивать. Там остались либо пенсионеры, либо те, кто занимают рабочие места, предназначенные для бюджетников", – добавляет Рыбалко.

Идеологическое влияние

Назначенный Кремлем руководить оккупированной частью Запорожской области Евгений Балицкий после заявлений Путина о развитии захваченных регионов написал в Телеграме, что российские власти продолжают развивать там физкультуру и спорт. На 2025 год запланировано создание модульных спортивных сооружений, а также всесезонных площадок в Бердянске, Кирилловке и других населенных пунктах области. О других отраслях подконтрольный России чиновник в своем сообщении не упомянул.

Директор Центра стратегического развития территорий из Мелитополя Андрей Орлов говорит, что оккупированные территории являются сложными для развития и существенно дотационными.

У них очень много проблем

"Они таким образом международному сообществу пытаются показать, что есть основания для слов Путина о том, что "там, где ступает нога русского солдата, то наше". Якобы это подтверждение, что они не только завоевывают, но и все отстраивают. Одновременно оказывается определенное влияние на население этих территорий, людей, которые там ещё остаются. Им [российским властям] надо стабилизировать эту территорию, они будут вкладывать большие деньги, чтобы говорить, условно, что дескать мы "создаем вам здесь достойную жизнь". Это идеологическая составляющая для этих территорий. Хотя сейчас, глядя на определенные доклады оккупационных властей этих регионов, замечаешь, что у них очень много проблем", – отметил Орлов.

В частности, большая часть дорог, о прокладке которых сейчас отчитываются российские власти, была построена до полномасштабного вторжения, говорит аналитик.

"Вот они докладывают, что якобы уже было сделано 5,5 тыс. километров дорог. Вроде бы сделали кольцо вокруг Азовского моря. Говорят, что Азовское море теперь уже внутреннее море РФ. Но в эти пять тысяч километров входят и реконструкция и Крымского моста, и обустройство на территориях Краснодарского края и оккупированного Крыма. Что касается, например, Запорожской области или даже звена от Ростова до Мелитополя, то там они отчитываются о 380 километрах дорог: ни больше ни меньше. То есть, где 5,5 тысяч километров построенных дорог? Пока сложно сказать. Когда речь идет о ремонте дорог, то обычно говорят о тех дорогах, которые были сделаны ещё при украинской власти", – утверждает Орлов.

По его словам, на оккупированной части Запорожской области наблюдается огромный дефицит кадров. Кроме того, процветает коррупция. Говорить о социально-экономическом развитии региона, по его мнению, в таких условиях неуместно.

Учитывая боевые действия и оккупацию Россией части южных территорий Украины, редакция не может получить официального подтверждения некоторых приведенных в статье данных или же независимо проверить их.

Большая подделка

Руководитель Центра изучения оккупации, бывший советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко говорит, что в Мариуполе оккупационная администрация тоже заявляет о восстановлении некоторых объектов, но работы произведены некачественно.

Как они делают - это большая подделка

"В Мариуполе сделан ремонт здания филармонии. Но уже все разваливается, потому что лопается внешняя штукатурка. Из крупных инфраструктурных проектов – восстановление драмтеатра. Мы понимаем, что в этом году вряд ли его сдадут, как бы они ни старались. А о том, как они это делают - это большая подделка, которая должна была бы вызвать стыд у всех к этому причастных. Драмтеатр был белый, потому что он был покрыт белым мрамором, а теперь он просто покрашен. Они там еще строят диагностический центр – строит, по сути, Министерство обороны РФ. Действительно, оборудование вроде бы современное, как говорят наши люди, но там не хватает врачей, некому диагностику делать", – рассказывает Андрющенко.

Драмтеатр в Мариуполе 16 марта 2022 года российская авиация сбросила бомбу на помещение драматического театра в Мариуполе. Здание театра было убежищем для сотен местных жителей, которые потеряли дома в результате российских ударов и обстрелов города. В результате бомбового удара разрушена центральная часть здания театра, многие люди оказались под завалами. Мариупольский городской совет сообщил, что в театре в результате обстрела, по свидетельствам очевидцев, погибло около 300 человек. Правозащитники квалифицируют бомбардировку Мариупольского драмтеатра как "очевидное военное преступление".

По словам бывшего советника мэра Мариуполя, в перечне масштабных проектов восстановления в оккупированном Мариуполе – бассейн "Нептун", который, как утверждает собеседник, был поврежден, но не настолько, чтобы его разбирать до кирпича и восстанавливать заново. "Там разворовали все оборудование, а это был самый современный бассейн в Украине. Неповрежденное оборудование вывезли в неизвестном направлении, а теперь делают ремонт", – говорит Андрющенко.

Мариуполь: ремонт многоэтажных домов заморожен

Для оккупированного Мариуполя особенно болезненной темой является восстановление жилья. Местные жители с тех пор, как город оккупировала Россия, неоднократно пытались привлечь внимание руководства РФ и непосредственно Путина к этой проблеме. Многим просто негде жить, потому что их квартиры либо разрушены и непригодны для жизни, либо их вообще снесли.

Во время совещания с Путиным вице-премьер Марат Хуснуллин отчитался, что с 2022 года на недавно оккупированных территориях Украины восстановлено 6560 многоквартирных домов. Это прежде всего пострадавшее жилье, подчеркнул он. "Владельцам выплачивается компенсация, размер которой регулярно индексируется. 41 тысяча жителей получили выплаты за утраченное и поврежденное жилье", – сказал Хуснуллин.

Вы же получили 100 тысяч, вы их теперь обратно верните

По словам Андрющенко, в Мариуполе сейчас 700 многоэтажных домов находятся в состоянии замороженного ремонта: "О каких крупных проектах идет речь? Они теперь обсуждают запуск процесса софинансирования ремонта домов. Как это происходит? Они начали ремонт 700 домов. Жителям этих домов в основном выплачивали по 100 тысяч рублей компенсации за утраченное имущество и на ремонты внутри квартиры. Вот они теперь ремонты заморозили и говорят: "Вы же получили 100 тысяч, вы их теперь обратно верните – в оккупационный муниципалитет, который тоже профинансирует половину, и мы доделаем ремонт. Всего было 2,5 тысячи домов, снесли 500, что осталось – это руины, это почти все жилье, которое требует ремонта, и там при этом живут люди. А есть еще жилье, в котором не живут люди. Восстановление этих домов заморозили", – рассказал руководитель Центра изучения оккупации.

Растет безработица

В Мариуполе, как и в других оккупированных украинских городах, есть кадровый кризис, говорит Андрющенко. Поэтому, по его мнению, экономического будущего у Мариуполя в условиях оккупации нет.

"Мариуполь и сегодня в основном – это металлурги. Люди, которые там остались, больше ничего делать не умеют. Теоретически их можно было бы переобучить, но никакой программы переподготовки в Мариуполе не существует, и понятно почему. Потому что цель – это не переквалифицировать мариупольцев, а завозить россиян. Мариупольцы пусть едут туда, где есть потребность в металлургах. Однако металлургическая отрасль в России находится в глубокой стагнации, как и добыча угля. Нет в России потребности в металлургах, а значит люди будут оставаться без работы", – поясняет бывший советник мэра Мариуполя.

Опыт аннексированного Крыма

Это будет даже хуже, чем в Крыму, потому что в Крыму в 2014 году не было боевых действий

Политолог из Крыма Евгения Горюнова говорит, что в начале оккупации Крымского полуострова Россия тоже обещала региону социально-экономическое развитие и повышение уровня жизни. Однако за 11 лет Крым не перестал быть дотационным регионом: "Да, РФ выделяла очень много денег на Крым. Только одна федеральная целевая программа достигла более триллиона рублей, это очень много денег. Оккупационные власти говорили, что через пять лет Крым будет без дотаций, потом, что через семь лет. Но Крым остается дотационным регионом. То есть экономика Крыма так и не стала самодостаточной, она не развивается так, как это должно быть. Но, по последним данным, в Крыму средняя зарплата где-то 500-550 долларов США, а средняя российская зарплата – 700 долларов. То есть уровень жизни крымчан не повысился, не улучшился, не стал выше, чем был", – отметила Горюнова. Она также обращает внимание на то, что за более чем 10 лет после аннексии полуострова Россия вкладывала ресурсы только в инфраструктурные объекты, которые важны для российской армии.

"Это и Крымский мост, это и трасса "Таврида" и инфраструктура, призванная все это обслуживать. Если мы посмотрим на другие территории, на другие инфраструктурные объекты, даже возле трассы "Таврида", где много маленьких сел и поселков, то там дороги плохие, там их никто не ремонтирует. Часто показывают аэропорт, который не работает уже три года (в Симферополе – Прим.РС), но продолжают выделять средства на его реконструкцию и строительство дополнительных взлетных полос. Стали ли крымчане из-за этого лучше жить? Конечно же нет", – подчеркивает крымский политолог. По мнению Горюновой, на оккупированных после 2022 года территориях назначенные Москвой власти будут проводить такую же политику, поэтому экономическое развитие вряд ли возможно.

"Я со стопроцентной уверенностью могу сказать, что это будет, как и в Крыму, или даже хуже, чем в Крыму, потому что в Крыму в 2014 году не было боевых действий. А на недавно оккупированных Россией территориях значительная часть инфраструктуры разрушена, особенно в Мариуполе. Много разрушений также из-за катастрофы Каховской ГЭС. Они восстанавливать это не будут. Будут делать очередные Потемкинские деревни для целей пропаганды", – отметила политолог.