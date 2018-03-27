В России 28 марта объявлено днем траура по жертвам пожара в Кемерове

28 марта объявлено всероссийским днем траура по жертвам пожара в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня", где, по официальным данным, погибли 64 человека. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

До этого траур объявили восемь российских регионов. В нескольких городах, включая Москву и Санкт-Петербург, пройдут как стихийные, так и официальные мероприятия в память о погибших. Сообщается, что жители многих стран мира несут цветы к российским посольствам и консульствам.

Родственники пострадавших от пожара, а также СМИ и пользователи социальных сетей ранее выступили с критикой властей, не объявивших траур накануне, когда стал известен масштаб случившегося.

В Кемерове у здания администрации с утра вторника проходит стихийный митинг, участники которого требуют наказать виновных в случившемся и рассказать о реальном числе погибших. Официальным данным не верят многие родственники и близкие посетителей, оказавшихся заблокированными в здании во время пожара. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, в списке погибших и пропавших без вести, который составляет инициативная группа участников митинга - 85 человек.