Действия мэра Москвы Собянина продолжают критиковать

Дмитрий Гудков:

Даже траур, даже гибель детей власть использует только для разделения. Москвичи (не оппозиция!) еще вчера решили выйти на Пушкинскую в 7 вечера: после работы.



Сутки Собянин с Раковой думали – и сейчас объявили митинг-спойлер в 5 вечера, поближе к Кремлю.



Лишь бы только запутать, создать «правильную» картинку для своего телевидения: там-то ни один из свезенных автобусами (а ведь будут, будут) не вспомнит о настоящих причинах трагедии. Если вообще вспомнит о самом пожаре.



Цинизм во всем.



Я буду на Пушкинской в 7 вечера –с москвичами, а не с Собяниным.

Протестная Москва:

Мэрия Москвы хочет устроить акцию показательной скорби



Почему мы так решили? Потому что еще вчера была анонсирована акция памяти на Пушкинской площади. На встречу в ФБ подписано много людей, готовых эту акцию поддержать. Как вдруг мэрия берет и устраивает свое мероприятие на Манежке на два часа раньше.



Мы не хотим, чтобы место и время траура было предметом спора. Но мы убеждены, что если граждане решили собраться вместе на Пушкинской в 19:00 на акцию, которая ни с кем не аффилированна, то никто не должен им мешать.

В мэрии Москвы, впрочем, заявили, что если люди придут на Пушкинскую, разгонять их не будут.