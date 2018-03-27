Администрация Кемерова объявила о 38 пропавших при пожаре

Пропавшими при пожаре в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" числятся 38 человек, в том числе более 20 детей. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

В том же списке – фамилии 25 погибших. Очевидно, речь идет о тех, чьи останки уже были опознаны.

Ранее экстренные службы заявляли о 64 жертвах, а участники инициативных групп составили свой список погибших и пропавших без вести. В нем 85 фамилий.

В Следственном комитете сообщили, что получили заявления о пропаже 67 человек. В ведомстве также отметили, что торговый центр ввели в эксплуатацию без согласования с МЧС, и пообещали "разобраться" с администрацией города, передает ТАСС.

Мэрия Москвы во вторник объявила о проведении на Манежной площади официальной траурной акции в память о жертвах пожара. В городской администрации также заявили, что никто не собирается разгонять запланированную на Пушкинской площади стихийную акцию, о которой ранее сообщили активистка Лиза Сурганова и журналист Филипп Дзядко.

В Санкт-Петербурге во вторник также намечены две акции в память о погибших. Одна пройдет на Марсовом поле, другая – на Невском проспекте.

Корреспонденты Радио Свобода сообщают, что траурные встречи также пройдут в Пскове и Кирове. В нескольких городах России появились народные мемориалы жертвам пожара в Кемерове. Соболезнования в связи со случившимся выразили представители многих стран.

Пожар в кемеровском супермаркете "Зимняя вишня" начался 25 марта. Сообщалось, что из-за действий охраны и несработавшей пожарной сигнализации люди оказались заблокированы в кинозалах и других помещениях. Среди погибших много детей.

Президент России Владимир Путин, приехавший в Кемерово во вторник, объявил 28 марта общероссийским днем траура.