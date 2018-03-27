Болгария отзывает своего посла из России для консультаций в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании, в котором Лондон обвиняет Москву. Объявление означает ужесточение позиции Болгарии через четыре дня после того, как премьер-министр Бойко Борисов заявил, что не собирается отзывать посла.

Болгария, которая занимает пост председателя в ЕС, не дошла до уровня Великобритании и других стран Евросоюза, которые прямо обвинили Россию в проведении этого отравления и изгнали российских дипломатов. Борисов заявил в пятницу, что, несмотря на высокую вероятность того, что Россия стоит за нападением, ему нужны были более веские доказательства, и он опасается, что отзыв послов ЕС "еще больше навредит отношениям с Россией".

Борисов и посол Болгарии в Москве Бойко Коцев обсудили нападение на бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь, а также реакцию России, ЕС и международного сообщества, говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Британия обвиняет Москву в использовании советского химического оружия "Новичок" при нападении в городе Солсбери. Россия обвинение отрицает.