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Cтрана запертых дверей. Эфир в 19.05

Акция в память о погибших при пожаре в торговом центре "Зимняя Вишня" в Кемерове

О кемеровской трагедии и неадекватности российской власти – с Митей Алешковским и Владимиром Миловым

Почему национальный траур не объявлен, а Путин и Тулеев не вышли к народу? Что привело к трагедии такого масштаба? Можно ли понять, сколько людей погибло на самом деле, и каковы были причины плохой работы спасателей? Чего должны требовать от власти люди, кроме открытого расследования и отставки местной администрации? “Хромая лошадь” и “Зимняя вишня”: сибирские трагедии всероссийского масштаба. Цитата из соцсетей: “Россия - страна запертых дверей и заржавелой совести”.

Репортажи и прямые включения с митинга в Кемерово, с траурных акций в Москве и Петербурге.

Политик Владимир Милов и общественный активист Митя Алешковский, журналист и руководитель благотворительного проекта "Нужна помощь". Корреспонденты Радио Свобода в прямом эфире.

В видеотрансляции в 19.05

Ведет программу Елена Фанайлова

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