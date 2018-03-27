Доклад Кристофера Стила: Михаил Лесин, возможно, был убит

Бывший сотрудник британской разведки Кристофер Стил, известный как автор так называемого "досье на Трампа", утверждает, что бывший министр информации России Михаил Лесин был убит в Вашингтоне осенью 2015 года, а не умер в результате несчастного случая.

Сайт Buzzfeed со ссылкой на источники сообщает, что Стил подготовил доклад об обстоятельствах смерти Лесина. Утверждается, что он опирается на информацию, которую ему предоставили источники в спецслужбах, в том числе и в России.

Стил утверждает, что после ссоры с Лесиным некий российский "олигарх, близкий к Путину", нанял нескольких человек в Вашингтоне – как утверждается, сотрудников российских спецслужб, чтобы они "проучили" бывшего министра и медиаменеджера, нанеся ему увечья. Лесин, однако, не перенес нападения и умер – травмы оказались слишком серьезными.

Выводы Стила противоречат официальным выводам следствия, которое проводило ФБР, о том, что Лесин, будучи пьяным, в результате несчастного случая получил множественные увечья. При этом о каких-либо конкретных доказательствах версии Стила в статье Buzzfeed не говорится – речь идет о словах источников. Также не называется имя "олигарха".

Кристофер Стил получил известность как автор так называемого "досье на Трампа", в котором говорится, в частности, о наличии у российских властей так называемого компромата на президента США и о возможном сговоре его советников с российскими представителями. Американские спецслужбы утверждают, что информация в "досье" не проверена, а сам Трамп категорически отрицает изложенные в нем соображения.