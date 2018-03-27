В Петербурге почтили память погибших в Кемерове

От одной до двух тысяч человек пришли на Марсово поле, чтобы вместе скорбеть о погибших в огне в торговом центре в Кемерове. Многие приходили, клали цветы и уходили, но многие оставались, чтобы обсудить происходящее. Люди возмущались тем, что власти, по их мнению, скрывают истинное число погибших. Так, одна из участниц акции памяти, Екатерина, негодовала, что центральные телеканалы в момент трагедии продолжали хвастаться успехами страны, а о пожаре упоминали вскользь. По мнению Екатерины, такое отношение к трагедии – это плевок в сторону всех граждан России.

Участники акции стали договариваться о ней в соцсетях ночью, сразу после пожара в Кемерове, а петербургские власти решили провести траурный митинг на Дворцовой площади только после официального объявления о всероссийском трауре – но этот митинг начался на час раньше, чем на Марсовом поле. Полицейские убеждали людей разойтись с Марсова поля и пойти на Дворцовую площадь, но участники реагировали гневными возгласами и советами стражам порядка не мешать людям предаваться скорби. Было много плакатов с требованием назвать точное число погибших, перестать врать.

Активисты движения "Весна" выстроились с такими плакатами в одну линию, полицейские хотели их задержать, но толпа разразилась криками "Позор!" и "Убийцы!" и задержание не состоялось.