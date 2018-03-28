CNN: американцы разделены насчёт расследования о сговоре Трампа с РФ

Согласно опросу общественного мнения, проведенного телекомпанией Си-Эн-Эн, 58 процентов американцев хотят, чтобы дело о предполагаемом сговоре Дональда Трампа с Россией было всесторонне расследовано; 36 процентов видят в расследовании главным образом стремление оппозиции дискредитировать Трампа.

Приводимые цифры примерно такие же, какие они были в феврале, несмотря на ужесточение риторики Трампа, направленной против расследования в целом и спецпрокурора Мюллера — в частности.

​За минувший месяц — полтора стало известно, что Мюллер расширил свое расследование, включив в него финансовые операции Трампа в России. В этом же интервале свет увидел отчет республиканцев — членов Комитета по разведке Палаты представителей, согласно которому между Россией и избирательным штабом Трампа не было никакого сговора. Однако, как и в феврале, 48 процентов респондентов солидарны с подходом Мюллера к расследованию и 32 процента считают верной позицию, занятую президентом Трампом.

В этом вопросе рейтинг Трампа ниже, чем по остальным, даже среди однопартийев. Так, лишь 61 процентов республиканцев разделяет позицию хозяина Белого дома в том, что касается расследования, в то время как по всем остальным направлениям поддержка не опускается ниже 70 процентов. 77 процентов республиканцев придерживаются мнения, что Трамп адекватно сотрудничает со следствием; среди независимых избирателей с этим согласны 42 процентов, среди тех, кто голосует за демократов, - 6 процентов. Только 54 процентов республиканцев склоняются к тому, что Трампу следует дать под присягой показания команде Мюллера; в лагере демократов за эту идею высказались 92 процента. Еще больший разрыв между демократами и республиканцами наблюдается в вопросе о том, следует ли Мюллеру заняться финансовыми сделками Трампа в России, - 92 процента против 39-ти.