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Скончался актер и исполнитель песен из кинофильмов Олег Анофриев

Олег Анофриев

Актер и певец Олег Анофриев скончался в Москве 28 марта в возрасте 87 лет. Об этом агентству РБК сообщил зять актера.

Анофриев стал известен благодаря исполнению песен для фильмов и телепередач. Среди них "Спят усталые игрушки" для программы "Спокойной ночи, малыши", "Есть только миг" для фильма "Земля Санникова", "В урочный день, в урочный час" для передачи КВН. Анофриев озвучивал популярные советские мультфильмы. В "Бременских музыкантах" он исполнил партии Трубадура, Короля, Атаманши, Разбойников, Петуха, Пса, Кота и охранников короля. За свою жизнь Анофриев снялся более чем в 50 кинофильмах.

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