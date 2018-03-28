Словакия отзовет посла в России Петра Припутена для консультаций

Министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак сообщил на брифинге 28 марта, что Братислава отзовет своего посла в России Петра Припутена для консультаций. Лайчак отметил, что это серьезный дипломатический акт, который не использовался в последние 25 лет.

Словацкий министр сказал, что дальнейшие шаги его страны будут зависеть от реакции России. Лайчак также сообщил, что во вторник его министерство вызвало посла России Алексея Федотова для объяснений, попросив того опровергнуть подозрения, что Россия "имеет какое-либо отношение к предосудительному акту на территории Соединенного Королевства".

"Мы будем внимательно следить за расследованием и после рассмотрения всех соответствующих фактов будем готовы предпринять дальнейшие действия", – отметил Мирослав Лайчак.

После отравления Сергея Скрипаля около двух десятков государств, в том числе 14 стран ЕС, в знак солидарности с Великобританией выслали большую группу российских дипломатов. Однако Словакия не присоединилась к этим государствам.