Дональд Трамп: Ким Чен Ын с нетерпением ждёт встречи

Дональд Трамп ждет встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Об этом президент США написал в Твиттере после визита северокорейского лидера в Пекин. "Вчера вечером получил сообщение от главы КНР Си Цзиньпина о том, что его встреча с Ким Чен Ыном прошла очень хорошо и что Ким с нетерпением ждет встречи со мной", - написал Трамп. При этом президент США добавил, что санкции в отношении КНДР будут сохранены в полном объеме.

Би-би-си сообщает, что встреча глав США и КНДР запланирована на май. А в конце апреля Ким Чен Ын встретится с президентом Южной Кореи. Поездку в Китай называют важным шагом Северной Кореи в процессе подготовки к этим двум встречам.

Ким Чен Ын находился в Пекине с 25 по 28 марта. Он заверил председателя КНР Си Цзиньпина, что КНДР готова отказаться от разработок ядерного оружия, но лишь при выполнении Вашингтоном и Сеулом ряда условий.Нынешний визит Кима Чен Ына в Пекин - первая зарубежная поездка в качестве главы Северной Кореи.