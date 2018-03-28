"Мы ликвидировали сеть российских тайных агентов". Эфир в 19:05

Как Британии удалось убедить в своей правоте другие страны? Обсуждают Олег Калугин, Андрей Колесников, Константин Эггерт
"Есть только два возможных объяснения применению данного вещества на территории Соединенного Королевства. Либо это было напрямую совершено российским государством, либо российское правительство потеряло контроль над отравляющим веществом нервно-паралитического действия, и допустило его попадание в чужие руки", - сказал посол Британии на брифинге в Москве своим зарубежным коллегам, которые впоследствии поддержали в своих странах идею по "разрушению российской разведывательной сети".
Почему Британии удалось убедить их в своей правоте? Обсуждают экс-сотрудник КГБ СССР Олег Калугин, аналитик Фонда Карнеги Андрей Колесников и международный обозреватель телеканала "Дождь" Константин Эггерт. Ведущая Елена Рыковцева
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