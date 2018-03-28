"Мы ликвидировали сеть российских тайных агентов". Эфир в 19:05

"Есть только два возможных объяснения применению данного вещества на территории Соединенного Королевства. Либо это было напрямую совершено российским государством, либо российское правительство потеряло контроль над отравляющим веществом нервно-паралитического действия, и допустило его попадание в чужие руки", - сказал посол Британии на брифинге в Москве своим зарубежным коллегам, которые впоследствии поддержали в своих странах идею по "разрушению российской разведывательной сети".

Почему Британии удалось убедить их в своей правоте? Обсуждают экс-сотрудник КГБ СССР Олег Калугин, аналитик Фонда Карнеги Андрей Колесников и международный обозреватель телеканала "Дождь" Константин Эггерт. Ведущая Елена Рыковцева

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