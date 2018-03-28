В Шотландии задержали экс-министра образования Каталонии

Власти Шотландии задержали бывшего министра образования Каталонии Клару Понсати. Сегодня же в Эдинбурге состоялись предварительные слушания об экстрадиции Понсати в Испанию. Ранее Мадрид выдал европейский ордер на её арест. Понсати сдалась шотландским властям добровольно. Суд отпустил бывшего министра под залог. По словам адвоката, Понсати будет бороться против возвращения в Испанию. Следующее судебное заседание по делу об экстрадиции состоится 12 апреля.

В октябре прошлого года в Каталогии прошел референдум о независимости региона. Власти Испании признали его незаконным и ввели в автономии прямое правление. Мадрид обвинил бывшего главу Каталонии Карлеса Пучдемона и его сторонников, включая Понсати, в мятеже. Они покинули регион, опасаясь преследований со стороны испанских властей. В Испании им грозят многолетние тюремные сроки.

25 марта Пучдемона задержали в Германии, после пересечения границы с Данией. В ноябре прошлого года Верховный суд Испании объявил его в международный розыск. В Каталонии прошли массовые протесты против задержания Пучдемона. Вопросами экстрадиции политика будет заниматься германский суд. Сейчас Пучдемон находится под стражей.

