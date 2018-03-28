Скончался технический директор Московского бюро "Свободы" Илья Точкин

Вечером 26 марта скоропостижно скончался технический директор Московского представительства медиа-корпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода Илья Точкин. Как сообщили родственники Точкина, причиной смерти стала болезнь сердца. Илье было 58 лет.

Илья Точкин проработал в Московском представительстве "Свободы" почти 25 лет, играя ведущую роль в материальном оснащении бюро и техническом обеспечении деятельности журналистов. Под его руководством в 2012-2013 годах был осуществлен переход Русской службы Радио Свобода от работы в радиоэфире к новым для нас технологиям творческой работы, прежде всего производству качественных видеопрограмм.

Высококлассный специалист, надежный товарищ, добрый человек, Илья неизменно показывал пример добросовестного и креативного отношения к своей профессии. Без него наша работа не была бы столь эффективной, а редакционная жизнь - столь полной.