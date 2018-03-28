Дональд Трамп и Тереза Мэй обсудили высылку российских дипломатов

Президент США и премьер-министр Великобритании обсудили высылку российских дипломатов в ответ на отравление бывшего сотрудника ГРУ России Сергея Скрипаля в британском городе Солсбери. Дональд Трамп и Тереза Мэй согласились с важностью ликвидации российских шпионских сетей и предотвращения химических атак в каких бы то ни было странах, говорится в сообщении Белого дома.

В свою очередь Тереза Мэй поблагодарила Дональда Трампа за решение выслать 60 российских дипломатов в знак поддержки Лондона. Об этом сообщается на сайте британского правительства.

В российском МИД сегодня заявили, что британские власти неспособны обеспечить безопасность российских граждан на своей территории. В министерстве считают, что Лондон обвинил Москву, не предъявив никаких доказательств и даже не выдвинуа никакой конкретной картины произошедшего по "делу Скрипаля".

4 марта экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены отравленными на улице в городе Солсбери. Лондон считает, что к отравлению причастна Москва. Власти России все обвинения отвергают. Великобритания выслала 23 российских дипломата, Россия ответила "зеркально". США, Канада, Австралия, некоторые страны ЕС и Украина поддержали Великобританию и выслали в общей сложности более 100 российских дипломатов.

Ранее Мэй также допустила заморозку российских активов, которые могут угрожать безопасности подданных королевства. Сегодня стало известно, что Лондон в связи с "делом Скрипаля" намерен проверить инвестиционные визы, выданные россиянам в 2008–2015 годах. По данным МВД Великобритании, проверка затронет 700 россиян. Для получения инвестиционной визы необходимо вложить в экономику Великобритании не менее двух миллионов фунтов.