Полиция в Москве задержала блогера Илью Варламова

В Москве сотрудники федеральной службы охраны задержали блогера Илью Варламова. Это произошло во время интервью, которое Варламов давал на улице телеканалу РБК. Об этом сам блогер написал в твиттере.

По словам блогера, спустя час сотрудники ФСО передали его полиции. Полицейские забрали у Варламова паспорт и доставили в ОВД "Мещанский". Причину задержания блогеру не назвали. Кроме того, ему не разрешили позвонить адвокату.

По информации РБК, в ОВД Варламову предложили "дать объяснения", однако тот отказался общаться без защитника. Впоследствии полицейские вернули блогеру паспорт и отпустили.

Ранее журналистам РБК подтвердили в ОВД по Мещанскому району, что Варламов, действительно находится в отделении. По словам одного из сотрудников ОВД, блогер якобы вызвал подозрение своим поведением и совершением правонарушения. В отделении полиции отказались уточнять, о каком именно правонарушении идёт речь, пишет РБК.