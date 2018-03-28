Добровольцы проверяют неофициальный список пропавших в Кемерове

Группа добровольцев из Кемерова составляет неофициальный список возможно погибших и пропавших без вести во время пожара в торговом центре "Зимняя вишня" 25 марта. Об этом говорится на странице группы в социальной сети "ВКонтакте".

Отмечается, что деятельность группы ведётся по согласованию с вице-губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилёвым.

В данный момент неофициальный список возможно пропавших без вести во время пожара в "Зимней вишне" состоит из 29 человек - в добавление к 64-м, включенных в официальные списки погибших или пропавших. Его составляют на основании заявок от родственников и знакомых по заявкам через электронную почту. В частности, в список входят люди, которые не появлялись дома за несколько дней до трагедии.

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове начался 25 марта. По официальным данным, погибли 64 человека, из них 41 ребёнок. В минувший вторник в соцсетях неоднократно появлялись сообщения о том, что погибло более 300 человек. На данный момент эти слухи не нашли подтверждения.