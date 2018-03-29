Следственный комитет РФ запросил у Лондона материалы по "делу Скрипаля"

Следственный комитет России обратился в компетентные органы Великобритании с просьбой оказать правовую помощь в уголовном деле об отравлении в английском городе Солсбери дочери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, российской гражданки Юлии Скрипаль . Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как заявила официальный представитель СК Светлана Петренко,

российская сторона попросила британских коллег предоставить копии материалов уголовного расследования. В частности, результаты осмотра места происшествия, результаты медицинского освидетельствования Юлии Скрипаль и проведенных экспертиз.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство Юлии Скрипаль ещё 16 марта.

Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия с 4 марта находятся в коме в больнице английского города Солсбери. Британские власти утверждают, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", и считают, что за покушением стоит Россия. Накануне в полиции Великобритании заявила, что самая высокая концентрация нервно-паралитического вещества была обнаружена на входной двери дома Скрипаля в Солсбери.

Москва причастность к отравлению отрицает. В МИД России заявляют, что британские власти неспособны обеспечить безопасность российских граждан на своей территории.

В рамках расследования "дела Скрипаля" Великобритания выслала 23 российских дипломата. Россия ответила "зеркально". В знак солидарности с Лондоном такие же меры приняли ещё более 20 стран и выслали в общей сложности более 100 российских дипломатов.