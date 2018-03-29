На полигоне "Ядрово" в Подмосковье очередной выброс свалочного газа

В Подмосковье на мусорном полигоне "Ядрово" произошел очередной выброс свалочного газа. Предельно допустимая концентрация сероводорода превысила норму в 12 раз, сообщил исполняющий обязанности главы Волоколамского района Андрей Вихарев.

По словам чиновника, власти ранее предупреждали и возможности повторных выбросов до тех пор, пока не будет запущена система принудительной утилизации газа. Предполагается, что она заработает к 15 июня. Из-за выбросов на полигоне в Волоколамском районе введен режим чрезвычайной ситуации.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее пообещал закрыть свалку это на этой неделе.

На прошлой неделе десятки школьников в Волоколамске обратились к врачам за помощью в связи с ухудшением состояния здоровья. Жители и врачи города связывают это с выделением "мусорных газов" на полигоне "Ядрово", расположенном в нескольких километрах от городской черты. Местные жители требуют закрыть мусорный полигон. Они несколько раз устраивали митинги, пытались перекрыть въезд на свалку, подписали обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой вмешаться в ситуацию.

Акции с требованием закрыть мусорные полигоны проходят в нескольких районах Московской области. Сегодня же стало известно, что тверские власти отказались принимать мусор из Москвы.