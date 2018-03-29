"Агора": обыски – инструмент запугивания оппонентов власти

Обыски в России из мероприятия, помогающего раскрывать преступления, превратились в инструмент запугивания оппонентов действующей власти. К такому выводу пришли юристы международной правозащитной группы "Агора".

Так, с лета прошлого года полицейские не менее 150 раз вторгались в помещения Фонда борьбы с коррупцией и региональные штабы оппозиционера Алексея Навального. А в офисах основанного Михаилом Ходорковским движения "Открытая Россия" за три года было около 50 обысков.

Правозащитники проанализировали 600 случаев обысков у гражданских активистов и преследуемых властями организаций за последние три года. Среди используемых элементов запугивания - раннее время начала обысков (между 6 и 8 часами утра), использование спецсредств, взлом дверей, угрозы, демонстрация оружия, обыски у родителей и других близких родственников, говорится в докладе "Агоры".

По данным правозащитников, за последние 10 лет сотрудники полиции и спецслужб получили около 2 миллионов разрешений судов на обыски или осмотры жилых помещений. Это более 96 процентов от общего числа запросов на такие мероприятия. С 2007 года обыскам подверглось каждое 27-е жилище в стране, отмечают авторы доклада. При этом, речь идет только об обысках у частных лиц, поскольку для следственных действий в нежилых помещениях судебного разрешения не требуется, и цифры могут быть еще выше. По данным "Агоры", ежедневно в России в среднем проходит более 500 обысков.