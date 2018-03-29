В Хакасии, Туве и Алтайском крае затоплено более тысячи домов

В Хакасии и Алтайском крае введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводков, которые уже уничтожили или повредили более тысячи домов. Спасатели сообщают о гибели двух человек в затопленных районах.

Правительство республики Тува в четверг объявило, что в регионе полностью подтоплено более полусотни домов. Начат сбор средств, вещей и продовольствия для пострадавших от наводнения.

Ранее глава Алтайского края Александр Карлин заявил, что причиной паводков стали не весенние разливы рек и дожди, а обильное таяние снега в горах.