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В Хакасии, Туве и Алтайском крае затоплено более тысячи домов

Паводки, иллюстративное фото

В Хакасии и Алтайском крае введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводков, которые уже уничтожили или повредили более тысячи домов. Спасатели сообщают о гибели двух человек в затопленных районах.

Правительство республики Тува в четверг объявило, что в регионе полностью подтоплено более полусотни домов. Начат сбор средств, вещей и продовольствия для пострадавших от наводнения.

Ранее глава Алтайского края Александр Карлин заявил, что причиной паводков стали не весенние разливы рек и дожди, а обильное таяние снега в горах.

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