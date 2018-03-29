Грузия: Россия потворствует убийствам и пыткам в Абхазии и Южной Осетии

Грузия и Россия обменялись взаимными обвинениями в срыве мирных усилий при выработке совместного заявления "о неприменении силы" на Женевских переговорах. Подробности сообщает корреспондент Радио Свобода в Тбилиси Георгий Кобаладзе.

Утром в четверг дипломатическое ведомство Грузии обвинило Россию в "деструктивности" и "провокационных заявлениях" на переговорах по безопасности на Южном Кавказе с участием США, ООН, ОБСЕ, ЕС с участием представителей Абхазии и Южной Осетии.

Поздно вечером в среду стало известно, что России и Грузии не удалось согласовать текст совместного заявления "О неприменении силы". Москва отвергла предложение Тбилиси включить в текст упоминание положений соглашения "Саркози-Медведева" 12 августа 2008 года о необходимости вывода российских войск из Абхазии и Южной Осетии.



Постпред Грузии при ООН, Каха Имнадзе, выступив на заседании Совета безопасности ООН, возложил на Россию ответственность за постоянные убийства и пытки граждан Грузии на окупированных территориях - в Абхазии и Южной Осетии. Ранее премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили также заявил, что Россия осуществляет контроль над оккупированными территориями, а значит и должна нести всю полноту ответственности за происходящее там.

Грузинские территории Абхазия и Южная Осетия провозгласили независимость после войны России и Грузии в августе 2008 года. Большинство стран эту независимость не признает.