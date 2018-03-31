Ваши письма. 31 марта, 2018

Из писем о прошедших выборах прочитаю самое короткое: «Проводила опрос голых женщин по выходе из парной в фитнесе. Было интересно, за кого они голосовали. Пятеро ответили: «За Путина. А за кого ещё?». Одна бабка лет семидесяти пяти, толстая, сказала: «Богатые голосовали за Путина, потому что разрешил им дворцы строить, а бедные, как моя подруга, говорят: хоть пенсии получаем».

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Голое сообщество ее дружно поддержало. Оказывается, все шли на избирательные участки, чтобы не стало хуже. Только одна, самая молодая из нас, девушка лет двадцати, сообщила, что поссорилась с матерью из-за того, что та проголосовала за него. Разговоры, которые слышу сегоднявокруг себя, - только про выборы. Звонят друзья и знакомые, интересуются, за кого голосовала я. Перед выборами не звонили и не интересовались, за кого собираюсь. Ну, как, Анатолий Иванович, интересный мы народ? Соловьева, бизнесвумен, считайте, что средних лет». Это письмо пришло девятнадцатого марта, сразу после выборов. Спасибо, госпожа Соловьева. Вы написали: пятеро, но не сообщили, сколько было всего вами опрошенных. А народ… Ну, что народ? Каждый по-своему интересен. Тут напрашивается известное изречение, что каждый народ заслуживает того правителя, которого имеет, но я в этом изречении не вижу непреложной истины. Как все меткие замечания, оно высвечивает только одну какую-то сторону дела, а сторон-то несчетно. Жизнь, история – это многогранник. По этому письму можно кое-что сказать об отношении русского человека к власти. Она в его глазах есть внешняя по отношению к нему сила. Казнит его и милует, дает, а может и не дать пенсию, позволяет что-то построить, а может и не позволить. Все - по ее усмотрению. Он не ждет от нее ничего хорошего. Лишь бы не было хуже, лишь бы завтра не учудила чего-нибудь такого, от чего небо с овчинку... Примечательно, что госпожа Соловьева, «бизнесвумен, будем считать, что средних лет», проводила свой опрос в фитнесе. Значит, ее окружали женщины отнюдь не бедные. Те, что с трудом сводят концы с концами, таких заведений не посещают. Почему я, кстати, не вычеркнул про голых – эту грубую подробность? Натуралистическую, как скажет школьная словесница. Потому что в бане человек открыт, как нигде

Там по рисунку каждой травмы

Читаю каждый вторник я

Без лести и обмана драмы

Или романы без вранья.

Это я вспомнил одно советское патриотическое стихотворение. Тысяча девятьсот пятьдесят восьмого года стихотворение.

Вы не были в районной бане

В периферийном городке?

Там шайки с профилем кабаньим

И плеск, как летом на реке.

Там ордена сдают вахтерам,

Зато приносят в мыльный зал

Рубцы и шрамы - те, которым

Я лично больше б доверял.

…………..

Там слышен визг и хохот женский

За деревянною стеной.

Там чувство острого блаженства

Переживается в парной.

И так далее. «Баня» - называлось это стихотворение Бориса Слуцкого, многие знали его наизусть.

Там рассуждают о футболе.

Там с поднятою головой

Несет портной свои мозоли,

Свои ожоги - горновой.

На своей странице в Фейсбуке я написал, что на Руси горят-догорают миллионы книг, из которых не все заслуживают этой участи. «Да, - замечает Сергей Рыбак, - книги улетают в мусор. Довелось увидеть огромную, толстую, красивую книгу (научную), которую никто так и не открыл. До слез. Кто-нибудь из поэтов напишет реквием умирающим книгам?». Следующий отклик: «На дачах шашлыки на книгах жарят. Сам видел. Удивился. А в ответ: «А кому книги нужны?». Ржут! Вступаем в новую - цифровую эру. Любую, самую толстенную книгу можно прочесть за пятнадцать минут. Все изложено в сжатом виде, дабы сохранить время и не мудрствовать лукаво. В Нью-Йорке среди русских лучше всего уходят книги по эзотерике и кулинарии», - сообщает этот житель Нью-Йорка. В Рязани, Моршанске, Иркутске, да всюду в России – то же самое. Этим жители всех русских городов и весей похожи на русских обитателей Нью-Йорка. Забавно, что людей одинаково привлекают эзотерика и кулинария. Что может быть противоположнее? Хотя как сказать. Эзотерика – это байки про всякие тайны, чудеса, колдовство, а кулинария ведь тоже своего рода колдовство. Мне лично симпатичнее человек, увлекающийся кулинарией. Она требует больше ума, чутья и труда и намного меньше – легковерия, легкомыслия. В конце концов с кулинаром всегда есть о чем поговорить, а от эзотерика хочется только бежать.

«Вот я тоже думаю, Анатолий Иванович, - следующее письмо, оно вызвано предыдущей передачей, - о внушаемости огромной части россиян. Похоже, зацепиться им не за что, кроме веры в чудо да чудеса. В Москве больше пятнадцати лет действовала организация, называвшаяся методической церковью. Она проводила выездные платные семинары. По утрам молитвенные собрания: «Ученик Христа в современном мире», по вечерам – смотры разных талантов. В малых группах люди делились с «пасторами» своими бедами и проблемами. Так создавался реестр одиноких пенсионеров, инвалидов, за которыми потом охотились, чтобы отобрать их имущество по имя Всевышнего. У этой «церкви» были связи в ЖЭКах, милиции, больницах – так добывались адреса жертв. Или вот так называемые «фиолетовые» курсы. Учат, что такое «магия денег», «как достичь большего, делая меньше», что такое «трансерфинг реальности». Все – за немалые деньги.А как вам нравится тоже не бесплатная «Школа счастливых людей?». Все хотят счастья, денег и ничего не делать!И получать «хоть тридцать тысяч».

Все, что беспокоит этого слушателя, описано двести лет назад. Описано с таким же негодованием, с такой же насмешкой. Думающими англичанами, французами, немцами описано… Жулики первыми стали использовать газеты для своих делишек и дел. Сразу, в аккурат при появлении первых газет. В аккурат! Они первыми сообразили, что на легковерии читателей можно хорошо наживаться. Обещай им быстроеизлечение от всех болезней, обещай удачное замужество и женитьбу, расхваливай примочки и кремы для обеспечения вечной молодости – и всегда будешь с деньгами. Дальнейшее показало, что без свободы верить черт знает во что и платить за это черт знает что нет и других свобод: ни свободы печати, ни свободы чтения, ни свободы поведения, ни свободы хозяйствовать, как вашей душе угодно, если это не сильно мешает окружающим. Вам не нравится, что два миллиона глупцов или временно сдуревших сутками стоят в очереди, чтобы пройти под тряпкой, именуемой известно чьимпоясом, – ну, так что? А им нравится. Человек имеет право на глупость. Он имеет право обогащать шарлатана, если это по взаимному согласию. Когда в их отношения вмешивается власть, жизнь всех людей, а не только жуликов и глупцов, превращается в ад. Получается совок, Северная Корея. То, что людям в России разрешается дурить друг друга, - это, как ни верти, признак некоторой свободы. Свобода может нас не только радовать, но и огорчать, но от этого она не должна переставать быть свободой. Человек верит во всякую чепуху не только потому, что ему не за что зацепиться в жизни, как пишет наш слушатель, а и потому что он просто глуп. Что ж, глупость – тоже дар Божий.

То, о чем мы говорим, наболело у многих. Боюсь надоесть слушателям этой темой, но вот еще… Читаю: «Моя подруга-психолог говорит, что между американской, европейской женщиной и русской наблюдается существенная разница: американка, если задумала выйти замуж, то с карандашом в руках будет изучать книгу «Как выйти замуж». Она поставила перед собой такую задачу, она ее и решает по всем проверенным правилам. Россиянку такой деловой подход задевает: ей хочется, чтобы ее желание исполнилось само по себе. Россия - родина не слонов, а чудес! Нам нужны чудотворные иконы, да прости меня, моя верущая дочь, мы идем в «Страну мастеров всеобщего счастья» - это название одного из тренингов. Мы живем с ворожбой, гаданием, чакрами, духовным просветлением, обетами от безбрачия, наговорами, отворотами и иже с ними духовными практиками. Сюда же и «Пиковая дама» с тремя картами и вездесущей цыганкой, раскладывающей колоду, чтобы предсказать судьбу. По щучьему велению, по моему хотению… Чего желает, о чем мечтает наше женское население? Того, чем хвалится, а на самом деле врет, подруга, которой хочется выглядеть счастливой: он меня понимает без слов и мои желания угадывает. Обереги, талисманы! Мощное верование: такой-то кудесник или такое-то средство вас омолаживает, очищает организм. Ну, как же, после Нового годаобязательно кровь почистить, почки, полки магазинные завалены соответствующими средствами. Все верят во все, только не в себя и свои собственные силы. Вот!», - так заканчивается письмо. В нем знакомая уже вам мысль: человеку не за что зацепиться. А я гну свое. Скорее все-таки наоборот. Дело как раз в том, что человеку есть за что зацепиться. Ему позволено выбирать, за что именно: за пояс Богородицы или за что-то более или еще менее достоверное. В обществе, где не все под властью, где есть какие-то отдушины, где один зовет вас на курсы по охоте на женихов, а другой – на изучение языка, на котором говорят семнадцать человек в мире, - в таком обществе большинство всегда выбирает что проще, ярче, что обещает меньше труда и больше халявы.

“Добрый день! – пишет нам юрист Сергей Алехин. - Если вас заинтересует тема безнаказанности и массовых незаконных действий должностных лиц, подчиненных Министерству обороны Российской Федерации, то готов сотрудничать в целях восстановления нарушенных прав работников: массовое незаконное увольнение (в том числе женщин, потерявших кормильцев, с матерьми-инвалидами и несовершеннолетними детьми), частичная невыплата заработной платы в течение более чем трех месяцев (уголовно наказуемое деяние) и т.д. Минстерство обороны РФ отказывается рассматривать вопросы по существу». Дальше на двенадцати страницах юрист Алехин излагает, жертвами каких беззаконий стали его доверители. Их десять человек. Они трудились на предприятии, которое занималось, как там сказано, «строительством объектов специального и производственного назначения, обеспечивающих оборону и безопасность государства, правопорядок, обустройство войск, жилищное строительство и строительство объектов социальной инфраструктуры для Вооруженных Сил». Их всех незаконно, как они утверждают, уволили и обсчитали. Письмо их юриста на «Свободу» озаглавлено так: «Безнаказанность творится в министерстве обороны Российской федерации». Нам он прислал копию составленного им документа. Адресован же этот документ министру обороны, главному военному прокурору, профсоюзу гражданского персонала вооруженных сил России (есть, оказывается, и такой профсоюз) и государственной инспекции труда. Прочитав это, я подумал, чтО могут сказать юристу Алехину некоторые слушатели радио «Свобода». Вы, скажут, защищаете интересы личного состава российских вооруженных сил. Вы хотите, чтобы в этих силах было больше порядка. Вам желательно, чтобы люди в погонах и приравненные к ним лучше себя чувствовали, были довольны своим командованием, своей властью, что должно положительно сказаться на боевой готовности путинизма – режима, который открыто противостоит свободному миру и Соединенным Штатам Америки в первую очередь. Грозит им невиданным, по его словам, оружием… И вот вы обращаетесь к этой самой Америке в лице радиостанции «Свобода» с просьбой о помощи в укреплении путинского войска! Так примерно я написал господину Алехину. «Господь с вами, окститесь, - ответил он мне. - Ваша интерпретация, конечно, весьма интересна, но я не об этом. Я о реально существующей грязи, для оценки которой не надо ничего выдумывать и обжигаться и тем принижать степень доверия к вашей радиостанции. При чем здесь укрепление порядка? Не льстите себе, с этим ни вам и никому другому не справиться. А вот повышать статус радиостанции как независимого и незаинтересованного эксперта, к которому стоит прислушаться - чем от этого вам плохо? Мне тридцать девять, я юрист по трудовому праву, мои друзья обратились за помощью, поскольку знают мой профиль работы, вот я и пытаюсь помочь», - написал он. Что я вам скажу, дорогие слушатели «Свободы»? На его месте и на месте его друзей, обиженных военным ведомством России, я бы поступил точно так. Разве что в число адресатов своей жалобы добавил бы президента и патриарха, а то и Генерального секретаря ООН, памятуя знаменитое советское выражение: «Да пиши ты хоть в ООН!». И пишите, добрые люди, - повторяю я свой известный нашим слушателям призыв. Пишите во все концы, жалуйтесь во все инстанции, в ООН – так в ООН. Жаловаться и требовать, требовать и жаловаться, не опускать руки и не отводить глаза! Это поведение, которое я приветствую. Оно не совсем бесполезно, не совсем – поверьте мне.

«Странное дело, - следующее письмо, - никогда не видела ни одного автослесаря или работника бензозаправки в глубинке, который бы агитировал за Крымнаш, ни одной кассирши в магазине, которая фальсифицировала бы результаты голосования, и ни одного рабочего леспромхоза, который строчил бы заказуху для районной газеты про партию«Единая Россия». Как-то больше люди с высшим образованием этим занимаются, из хороших семей», - замечает эта слушательница «Свободы». Что правда, то правда, как и то, что скоро все будут с высшим образованием – с дипломами о высшем образовании. Почему именно человек с дипломом занимается тем, что перечислила и что подразумевает наша слушательница? Не только потому, что иначе у него могут быть неприятности. Он считает, что должен соответствовать своему статусу, рангу, чину. Ему, может, не очень понятно само слово «геополитика», но деваться некуда, надо рассуждать о ней с важным видом. А раз ты почитаешь свое звание, свой чин, то ты должен почитать звание и чин вышестоящего, угадывать и оправдывать его ожидания, не говоря уже о выполнеии его прямых указаний. Такие люди не столько живут, сколько служат. Огосударствленный человеческий материал.

«Среди крымнашистов, - пишет Юрий Гугуев, -немало толковых исследователей - прекрасных специалистов в своих областях. Но проблема в том, что они люди с «расщеплённым сознанием». Впечатление такое, что когда речь заходит об Украине, Крыме, сбитых самолётах и т.п., у них начинают работать какие-то иные мозговые центры - совсем не те, которые функционируют, когда эти люди заняты своей профессиональной деятельностью. И эти центры явно не ведают ни логикой, ни нравственностью, ни контролем над поведением. Я неоднократно наблюдал данный эффект. Очень толковые люди, когда речь заходила о вышеназванных темах, в мгновение ока становились как бы агрессивными идиотами. Но когда разговор переходил к иным предметам, с ними быстро происходила обратная метаморфоза. Всё это, на мой взгляд, лишнее свидетельство тому, что человеческое сознание, «я», «личность» на самом деле не представляют собой никакой цельности: и не только у психически больных людей, но и у здоровых. По сути, сознание человека - это набор программ разного свойства, нередко конкурирующих друг с другом... Кажется, это и современными нейропсихологическими исследованиями подтверждается», - пишет господин Гугуев.

Это злободневный разговор. С артистами, литераторами, вообще, с людьми, которые на виду, вот какая вещь. Они привыкли, что их мнениями обо всем на свете интересуются, будто они знают что-то такое, чего не знают другие или понимают во всем больше других. Вот такая знаменитость и сама начинает в это верить. Все это безобидно, пока течет обычная жизнь, пока не происходят какие-то крупные события – вроде нападения на Украину или Великобританию. Человека спрашивают, и он отвечает, как на вопрос опоследней книге или картине: быстренько собирает в кучку то, что где-то услышал, и выдает. Выдал и побежал по своим делам, а потом узнает, что стал флагом какой-то партии, какого-то общественного движения, что дело пахнет керосином, а то и кровью, и хлопает глазами. Меня, мол, попросили посудачить с кем-то перед камерой минуту-другую – я и посудачила, я же в конце концов великая актриса, люди мною интересуются и что же: мне специально, что ли, готовиться к таким разговорам, как я привыкла перед выходом на сцену?

Следующее письмо: «Все больше замечаю: народ устал от политики. Только политика никак устанет, все грозит, все обещает, призывает. Один мой знакомый требует вернуть ему родину - социализм, я же, напротив, от родины спрятался за городом с головой. Москва меня выдавила из себя. Я уже не мог терпеть беспредела. Битцевский парк вырубили под застройку. Куда столько домов? Для чего? Почему не строить заводы и жильё в регионах? В Москве почти не осталось москвичей, они уезжают, а нищая провинция едет сюда в поисках работы. А экология? Я устал вытирать с окон липкую чёрную гарь... До скачка доллара продал свой мерседес, вскоре доллар вырос - вот и купил дом возле леса. Здесь синицы, снегири, дятлы. Яблони собираюсь посадить. И мне здесь, без властей и политики, хорошо. Я уже не член общества. Больше не могу слушать враньё, оно уже в воздухе клубится. Живу затворником, но на следующий день после президентского послания приезжал друг. Он генерал-полковник, еще служит, рассказал про это событие, а к событию – про то, что все «золотое кольцо» ПВО вокруг Москвы в разваленном состоянии. Там заклинило, здесь заржавело. Прямо кричал: «Какими ракетами мы хвастаемся? Чем собрались меряться и с кем?!». Потом спрашивает: «Вот скажи мне, старый друг, что для тебя родина?». Это, отвечаю, когда Битцевский лес вырубают, а у меня душа болит. Битцевский лес и есть моя родина. Теперь я эмигрант». Читая это письмо, я подумал, что не так все плохо в России, если состоящий на службе армейский генерал-полковник без оглядки рассказывает другу, пусть в лесу, о состоянии «золотого кольца» и о своем восприятии президентского послания. Нет, не так все плохо!

Да, вот еще письмо про то же, про не так все плохо. Оно подтверждает то, что вы сейчас слышали. Читаю, это из ближнего Подмосковья: «По правилам магазина, если найдёшь в коробке с клубникой тухлую ягодку, то можешь забрать товар бесплатно. Вот мои Алена с Ваней порылись в нескольких коробках и в результате бесплатно унесли четыре килограмма. Дома кое-что выбросили, кое-что обрезали, но осталось и много хорошей. Надо сказать, что магазины очень боятся просрочки, и это относится не только к ягодам и фруктам. В прошлый раз мои принесли пять ролов с ветчиной! Любой товар, который завалялся, меняют тут же на хороший бесплатно, типа штраф магазину, покупателю бонус». Магазин эта наша слушательница не назвала, зато приложила несколько снимков. На них коробки с клубникой. Выглядят аппетитно. А кто-то говорит, что все в русской жизни как было когда-то, так и остается. Здесь перед нами большая перемена, огромная, историческая – не побоюсь этого слова. Очень хотелось бы думать, что не последняя.

Автор следующего письма, по его словам, уже много лет пишет и пишет президенту, требуя убрать мертвое тело из мавзолея и сам мавзолей. Он сообщает нам об одном из последних ответов. Да, изредка ему отвечают, этому настойчивому старому человеку. В письме из министерства культуры говорится: «Кремль, мавзолей, Красная площадь - единый ансамбль, к которому каждый гражданин России должен относиться уважительно и бережно".Кажется, совсем недавно Кремль давал понять, что не трогает мавзолей из уважения к чувствам людей, для которых это сооружение с его содержимым – святыня. Теперь, как мы слышали, дается другое объяснение. Мавзолей, мол, просто ценная примета прошлого. Оказывают услугу будущим отрицателям. Они не просто снесут мавзолей – они обставят это так, чтобы оно стало политическим событием, прощанием с прошлым, в которое будет включен и путинизм. Такую вот роль невольно готовят мавзолею, требуя от граждан относиться к нему «бережно и уважительно», как сказано в бумаге министерства культуры.

«Неохота голосовать, неохота заниматься общественной работой, - признается последний на сегодня слушатель. – Неохота интересоваться чем-либо общественным, политическим. Все - мелкая возня. Наши взгляды, интересы, стремления ограничены шорами времени. Давно ли строили социализм и не ожидали, что он рухнет? А войну России против Украины сочли бы предсказанием сумасшедшего. Мало ли мы ужевидели таких, которые строили грозные или важные, дурашливые или невинные рожи, добиваясь власти и славы? Тот министр, этот еще выше, а вон та - телезвезда и первая красотка гаремов. Теперь дряхлая старуха. Моя память не отшиблена. Сквозь ее призму я и смотрю на происходящее сегодня. И спрашиваю: где вы будете завтра, нынешние хозяева наших тел и душ? И где будем мы, носители этих душ и тел?», - спрашивает автор. Кто где, дорогой. Каждому по его вере… Не обидитесь, если я так пошучу? Есть люди, которым взгляд на все сегодняшнее сквозь призму памяти просто помогает лучше понимать происходящее, во всяком случае, относиться к злобе дня спокойнее, чем те, кто поглощен ею до беспамятства.