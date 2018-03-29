Британские врачи: состояние здоровья Юлии Скрипаль "быстро улучшается"

Состояние здоровья дочери бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля "быстро улучшается, она больше не в критическом состоянии. Об этом сообщают в Национальной службе здравоохранения Великобритании. По данным агентства Reuters, сам Сергей Скрипаль по прижнему находится в коме, и улучшений в его состоянии нет – оно оценивается как "стабильно тяжёлое".

Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия попали в больницу английского города Солсбери 4 марта. Британские власти утверждают, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", и считают, что за покушением стоит Россия. По данным следствия, самая высокая концентрация яда была обнаружена на входной двери дома Скрипаля в Солсбери.

В рамках расследования "дела Скрипаля" Великобритания выслала 23 российских дипломата. В знак солидарности с Лондоном такие же меры приняли ещё более 20 стран и выслали в общей сложности более 100 российских дипломатов. Москва причастность к отравлению отрицает. В МИД России заявляют, что британские власти неспособны обеспечить безопасность российских граждан на своей территории.